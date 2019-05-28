2019-05-28T11:13:26+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу ХороШоу: дожди в Приморье, суд по «китовой тюрьме» и «зеленый марафон»

Что приморцу ХороШоу: дожди в Приморье, суд по «китовой тюрьме» и электробезопасность во время летных каникулЧто приморцу ХороШоу: дожди в Приморье, суд по «китовой тюрьме» и электробезопасность во время летных каникул

Эфир 28 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: дожди в Приморье, суд по «китовой тюрьме» и «зеленый марафон»

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда – Приморье» обсудим очередной поворот в деле о «китовой тюрьме», разгул стихии и итоги чемпионата мира по хоккею. Также в повестке дня: перекрытие дорог во Владивостоке и выговор главе Большого Камня.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: дожди в Приморье, суд по «китовой тюрьме» и электробезопасность во время летных каникул.

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