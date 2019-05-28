Что приморцу ХороШоу: как обеспечить электробезопасность во время летных каникул
Эфир 28 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: как обеспечить электробезопасность во время летных каникул
В гостях нашей студии - Иван Кравченко, заместитель главного инженера филиала ДРСК Приморские электрические сети и заведующий Ожоговым центром ФГБУ «Дальневосточный окружной медицинский центр» ФМБА России Сергей Терехов. С ними обсудим вопросы электробезопасности и как можно предупредить электротравматизм.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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