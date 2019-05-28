28 Май 00:00 2019-05-28T09:48:46+03:00

Что приморцу ХороШоу: как обеспечить электробезопасность во время летных каникул

Что приморцу ХороШоу: как обеспечить электробезопасность во время летных каникул 00:00 00:00

В гостях нашей студии - Иван Кравченко, заместитель главного инженера филиала ДРСК Приморские электрические сети и заведующий Ожоговым центром ФГБУ «Дальневосточный окружной медицинский центр» ФМБА России Сергей Терехов. С ними обсудим вопросы электробезопасности и как можно предупредить электротравматизм.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.