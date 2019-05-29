29 Май 00:00 2019-05-29T08:08:07+03:00

Что приморцу ХороШоу: зачем нужны риелторы, как отказаться от сладкого и юный герой

Что приморцу ХороШоу: зачем нужны риелторы 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим плюсы и минусы покупки квартиры через риелторов. Личным опытом поделится Анастасия Беланова, выпускающий редактор одной из радиостанций Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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