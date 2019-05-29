29 Май 00:00 2019-05-29T03:55:32+03:00

Что приморцу ХороШоу: В Приморье перевернулся автобус, а юный житель Фокино спас на пожаре двух детей

Что приморцу ХороШоу: В Приморье перевернулся автобус, а юный житель Фокино спас на пожаре двух детей 00:00 00:00

Сегодня обсудим перевернувшийся в Приморье автобус с туристами, героический поступок парня, который вытащил детей из пожара, а также прибавку в бюджет Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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