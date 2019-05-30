2019-05-30T05:15:13+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу ХороШоу: от аналога к цифре, награда за спасение двух детей в пожаре и «отцовский капитал»

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Эфир 30 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: от аналога к цифре, награда за спасение двух детей в пожаре и «отцовский капитал»

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о том, что нужно знать для «безболезненного» перехода от аналогового телевещания к цифровому. О нюансах расскажет Татьяна Потапова, и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Также поговорим о награде парню, который вытащил из горящей квартиры двух маленьких девочек, расскажем о приближающемся Дне города и об «отцовском капитале».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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