Что приморцу ХороШоу: от аналога к цифре, награда за спасение двух детей в пожаре и «отцовский капитал»
Эфир 30 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: от аналога к цифре, награда за спасение двух детей в пожаре и «отцовский капитал»
Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о том, что нужно знать для «безболезненного» перехода от аналогового телевещания к цифровому. О нюансах расскажет Татьяна Потапова, и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.
Также поговорим о награде парню, который вытащил из горящей квартиры двух маленьких девочек, расскажем о приближающемся Дне города и об «отцовском капитале».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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