Что приморцу ХороШоу: праздник для детей - бег в ползункам
Эфир 30 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: праздник для детей - бег в ползункам
В студии вместе с PR-директором «Комсомольской правды» - Владивосток» Юлианой Виноградовой обсудим акцию «Маленький чемпион» или бег в ползунках, которую «Комсомольская правда» - Владивосток» специально ко Дню защиты детей организовала совместно с торгово-выставочным комплексом «Калина Молл».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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