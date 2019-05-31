2019-05-31T07:39:53+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу ХороШоу: Николай Селюк об итогах заседания Законодательного собрания Приморского края

Что приморцу ХороШоу: что надо знать о цифровом телевидении, арендное жилье и где работать школьникамЧто приморцу ХороШоу: что надо знать о цифровом телевидении, арендное жилье и где работать школьникам

Эфир 31 мая на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: Николай Селюк об итогах заседания Законодательного собрания Приморского края

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Сегодня гостем студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» станет депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Селюк. С народным избранником мы обсудим прошедшее заседание ЗСПК и поговорим о том, какие важные инициативы были приняты для жителей региона.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: что надо знать о цифровом телевидении, арендное жилье и где работать школьникам.

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