СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-31T07:39:53+03:00

Что приморцу ХороШоу: что надо знать о цифровом телевидении, арендное жилье и где работать школьникам

Что приморцу ХороШоу: Николай Селюк об итогах заседания Законодательного собрания Приморского края 00:00 00:00

Сегодня гостем студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» станет депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Селюк. С народным избранником мы обсудим прошедшее заседание ЗСПК и поговорим о том, какие важные инициативы были приняты для жителей региона.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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