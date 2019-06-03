2019-06-03T06:32:34+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: новый поворот в деле о «китовой тюрьме», продолжение скандала со Sky Travel и перекрытие дорог

Что приморцу ХороШоу: новый поворот в деле о «китовой тюрьме», продолжение скандала со Sky Travel и перекрытие дорогЧто приморцу ХороШоу: новый поворот в деле о «китовой тюрьме», продолжение скандала со Sky Travel и перекрытие дорог

Эфир 3 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: новый поворот в деле о «китовой тюрьме», продолжение скандала со Sky Travel и перекрытие дорог

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» подведем итоги прошедшей недели. Поговорим о «китовой тюрьме», взрыве в Дзержинске и новом мировом рекорде, который установил приморский богатырь.

Во втором часе темами для беседы станут некачественная работа коммунальщиков, которые должны были отремонтировать подпорные стены, уголовное дело в отношении Sky Travel и очередное перекрытие дорог.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: новый поворот в деле о «китовой тюрьме», продолжение скандала со Sky Travel и перекрытие дорог.

Скачать передачу [mp3, 34.7 МБ]
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