СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-31T06:40:07+03:00

Что приморцу ХороШоу: переход на цифровое вещание и проблемы работающей молодежи 00:00 00:00

Вместе с Татьяна Потаповой, и.о. директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, мы еще раз расскажем о том, что нужно знать о цифровом формате телевизионного вещания. Также поговорим о трудоустройстве школьников, молодых специалистов и и граждан, особо нуждающихся в социальной защите вместе с Татьяной Косьяненко, зампредседателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания края.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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