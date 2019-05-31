СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-31T06:40:17+03:00

Что приморцу ХороШоу: все, что нужно знать о новых онлайн кассах и арендном жилье для молодых специалистов

Что приморцу ХороШоу: все, что нужно знать о новых онлайн кассах и арендном жилье для молодых специалистов 00:00 00:00

В прямом эфире главный госналогинспектор контрольного отдела Управления ФНС России по Приморскому краю Олег Зубарев расскажет о внедрении онлайн-касс в регионе и о поддержке предпринимателей, столкнувшихся со сложностями при переходе на такие кассы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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