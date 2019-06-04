СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-04T10:15:44+03:00

Что приморцу ХороШоу: уникальная операция приморских врачей и зачем водят экскурсии в «китовую тюрьму» 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» мы обсудим экскурсии в «китовую тюрьму», расскажем об уникальной операции на открытом сердце и вспомним оскандалившуюся школу во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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