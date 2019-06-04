2019-06-04T10:15:44+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу ХороШоу: уникальная операция приморских врачей и зачем водят экскурсии в «китовую тюрьму»

Что приморцу ХороШоу: худший регион России, уникальная операция и голодовка сиротЧто приморцу ХороШоу: худший регион России, уникальная операция и голодовка сирот

Эфир 3 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: уникальная операция приморских врачей и зачем водят экскурсии в «китовую тюрьму»

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» мы обсудим экскурсии в «китовую тюрьму», расскажем об уникальной операции на открытом сердце и вспомним оскандалившуюся школу во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: худший регион России, уникальная операция и голодовка сирот.

Скачать передачу [mp3, 42.2 МБ]
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