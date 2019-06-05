2019-06-05T04:35:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: все, что нужно знать о планировании семьи

Что приморцу хороШоу: все, что нужно знать о планировании семьиЧто приморцу хороШоу: все, что нужно знать о планировании семьи

Эфир 5 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: все, что нужно знать о планировании семьи

00:00
00:00

О тонкостях планирования семьи и беременности нам расскажут врач акушер-гинеколог «Профи Клиник» Ольга Макарова и заместитель главного врача «Профи Клиник» - Ольга Эпова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 43.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Во Владивостоке сгорел автомобильный гараж
Сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, пострадавшего от нападения неизвестного с топором, отправят в санаторий
Еще один перекресток во Владивостоке обзаведется светофором
Селфи с пользой: приморцев приглашают поучаствовать в конкурсе
Сотрудники приморского филиала ДРСК включены в Национальный реестр специалистов в области строительства
Владивостокские фермеры-пенсионеры смогут продавать свой товар и не платить за аренду места
«БКАД»: во Владивостоке приводят в порядок одну из важных дорог
Во Владивостоке капитально отремонтируют тротуар от остановки «Маяк» до сквера Анны Щетининой
Беспредельно наглый поступок водителя Subaru обсуждают в Instagram
Не суши весла: владивостокцев приглашают на соревнования по гребле
Приморцы тоннами скупают местную рыбу
Семь междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 5 июня
Владивосток частично отключат от электроэнергии