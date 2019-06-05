СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-05T04:35:47+03:00

Что приморцу хороШоу: все, что нужно знать о планировании семьи

Что приморцу хороШоу: все, что нужно знать о планировании семьи 00:00 00:00

О тонкостях планирования семьи и беременности нам расскажут врач акушер-гинеколог «Профи Клиник» Ольга Макарова и заместитель главного врача «Профи Клиник» - Ольга Эпова.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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