СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-06T06:04:36+03:00

Что приморцу ХороШоу: юбилей Пушкина, ажиотаж на рыбу и советы Эдгарда Запашного о выкупе косаток 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о погоде на предстоящие выходные и ажиотаже на рыбу.

На протяжении всего эфира жители Владивостока будут рассказывать стихотворения Александра Сергеевича Пушкина в честь его 220-го дня рождения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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