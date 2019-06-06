СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-06T05:33:19+03:00

Что приморцу ХороШоу: каким будет фестиваль подростковой литературы «Фарватер №1» 00:00 00:00

Ольга Аристова, руководитель проекта «Кот Бродского» и главный организатор фестиваля «Фарватер №1» в прямом эфире расскажет о том, что ждет гостей мероприятия.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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