2019-06-06T05:33:29+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детям

Что приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детямЧто приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детям

Эфир 6 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детям

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Светлана Горковенко, директор благотворительный фонда «Сохрани жизнь» и пресс-секретарь фонда Ольга Ильченко расскажут о предстоящем аукционе, где на продажу выставлены картины, нарисованные детьми вместе с известными людьми региона.

На протяжении всего эфира жители Владивостока будут рассказывать стихотворения Александра Сергеевича Пушкина в честь его 220-го дня рождения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

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