Что приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детям
Эфир 6 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детям
Светлана Горковенко, директор благотворительный фонда «Сохрани жизнь» и пресс-секретарь фонда Ольга Ильченко расскажут о предстоящем аукционе, где на продажу выставлены картины, нарисованные детьми вместе с известными людьми региона.
На протяжении всего эфира жители Владивостока будут рассказывать стихотворения Александра Сергеевича Пушкина в честь его 220-го дня рождения.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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