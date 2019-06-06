СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-06T05:33:29+03:00

Что приморцу ХороШоу: фонд «Сохрани жизнь» организует благотворительный аукцион для помощи тяжелобольным детям 00:00 00:00

Светлана Горковенко, директор благотворительный фонда «Сохрани жизнь» и пресс-секретарь фонда Ольга Ильченко расскажут о предстоящем аукционе, где на продажу выставлены картины, нарисованные детьми вместе с известными людьми региона.

На протяжении всего эфира жители Владивостока будут рассказывать стихотворения Александра Сергеевича Пушкина в честь его 220-го дня рождения.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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