2019-06-07T04:47:01+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое и какую замену Диснейленда может получить Владивосток

Что приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое, во Владивостоке замена Диснейленду и засилье граффитиЧто приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое, во Владивостоке замена Диснейленду и засилье граффити

Эфир 7 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое и какую замену Диснейленда может получить Владивосток

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим Ленфильм-парк, который может появиться во Владивостоке, арест супермаркета и вулкан, который может стереть с лица земли Камчатку.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое во Владивостоке, замена Диснейленду и засилье граффити.

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
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