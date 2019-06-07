СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-07T04:47:01+03:00

Что приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое, во Владивостоке замена Диснейленду и засилье граффити

Что приморцу ХороШоу: как получить бесплатное мороженое и какую замену Диснейленда может получить Владивосток 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим Ленфильм-парк, который может появиться во Владивостоке, арест супермаркета и вулкан, который может стереть с лица земли Камчатку.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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