СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-10T03:47:01+03:00

Что приморцу ХороШоу: правильная пенсия, новые мосты и спорт для самых маленьких

Что приморцу ХороШоу: правильная пенсия, новые мосты и самые дешевые автомобили 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда - Приморье» мы обсудим пополнение в семье дальневосточной «крестницы» Стивена Сигала, поговорим о погоде, а также расскажем о том, что же поведал губернатор региона Олег Кожемяко но ПМЭФ-2019.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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