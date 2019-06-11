СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-10T03:47:06+03:00

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Что приморцу ХороШоу: во Владивостоке пройдут соревнования по беговельному спорту

Что приморцу ХороШоу: во Владивостоке пройдут соревнования по беговельному спорту 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Анна Константинова, основательница беговельной школы strider school, президент федерации беговельного спорта Приморского края. Поговорим о предстоящих соревнованиях и об этом новом для Приморья виде детского спорта.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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