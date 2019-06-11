2019-06-11T04:33:45+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и совместные учения с Японией

Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и цифровое ТВ в ПриморьеЧто приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и цифровое ТВ в Приморье

Эфир 11 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и совместные учения с Японией

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» мы вспомним самые забавные фразы чиновников, обсудим перекрытие улицы и военные учения в Приморье с участием Японии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и цифровое ТВ в Приморье.

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