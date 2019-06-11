Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и совместные учения с Японией
Эфир 11 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и совместные учения с Японией
Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» мы вспомним самые забавные фразы чиновников, обсудим перекрытие улицы и военные учения в Приморье с участием Японии.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу ХороШоу: фразы на века, короткая рабочая неделя и цифровое ТВ в Приморье.