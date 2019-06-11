СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-11T03:50:21+03:00

Что приморцу ХороШоу: цифровое ТВ в Приморье и стартап по выращиванию женьшеня

Что приморцу ХороШоу: цифровое ТВ в Приморье и стартап по выращиванию женьшеня 00:00 00:00

Во эфире поговорим о том, как Приморье перешло на цифровое вещание, о выращивании женьшеня и предстоящий ливень.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.