2019-06-13T05:05:36+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: проснувшийся вулкан, новый вице-губернатор и опустевшая набережная

Что приморцу ХороШоу: проснувшийся вулкан, новый вице-губернатор и опустевшая набережнаяЧто приморцу ХороШоу: проснувшийся вулкан, новый вице-губернатор и опустевшая набережная

Эфир 13 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: проснувшийся вулкан, новый вице-губернатор и опустевшая набережная

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Сегодня я в эфире радио «Комсомольская правда» обсудим нового вице-губернатора, предстоящий ливень и опустевшую набережную цесаревича.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: проснувшийся вулкан, новый вице-губернатор и опустевшая набережная.

Скачать передачу [mp3, 43.1 МБ]
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