2019-06-14T04:16:59+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлю

Что приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлюЧто приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлю

Эфир 14 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлю

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим грядущую административную реформу - теперь в регионе будет свое правительство, а также поговорим о погоде на выходные и банде автоугонщиков.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлю.

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