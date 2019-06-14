СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-14T04:16:59+03:00

Что приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлю

Что приморцу ХороШоу: новые вице-губернаторы, «дышащий» вулкан и реклама, которая совсем не двигает торговлю 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим грядущую административную реформу - теперь в регионе будет свое правительство, а также поговорим о погоде на выходные и банде автоугонщиков.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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