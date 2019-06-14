СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-14T09:50:42+03:00

Что приморцу ХороШоу: как приморские врачи отмечают День медицинского работника 00:00 00:00

Наши гости - главный врач Краевой детской клинической больницы №1, кандидат медицинских наук Надежда Горелик и врач-неонатолог, заведующий краевым неонатальным центром, Андрей Выхрестюк. В преддверии Дня медицинского работника поговорим о современной медицине и о суевериях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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