СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-18T10:50:16+03:00

Что приморцу ХороШоу: о здравоохранении с вице-губернатором, спрос на ДВФУ и зачем зебрам полоски

Что приморцу ХороШоу: о здравоохранении в Приморье с вице-губернатором 00:00 00:00

Сегодня в гостях в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» вице-губернатор - директор департамента здравоохранения, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края - Виктор Фисенко. Поговорим о состоянии здравоохранения в регионе, нацпроектах и многом другом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.