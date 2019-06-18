2019-06-18T10:50:16+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: о здравоохранении в Приморье с вице-губернатором

Что приморцу ХороШоу: о здравоохранении с вице-губернатором, спрос на ДВФУ и зачем зебрам полоскиЧто приморцу ХороШоу: о здравоохранении с вице-губернатором, спрос на ДВФУ и зачем зебрам полоски

Эфир 18 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: о здравоохранении в Приморье с вице-губернатором

00:00
00:00

Сегодня в гостях в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» вице-губернатор - директор департамента здравоохранения, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта Приморского края - Виктор Фисенко. Поговорим о состоянии здравоохранения в регионе, нацпроектах и многом другом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: о здравоохранении с вице-губернатором, спрос на ДВФУ и зачем зебрам полоски.

Скачать передачу [mp3, 44.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Во Владивостоке по просьбе жителей провели День подписчика
Ольга Бузова вновь приедет во Владивосток с новой шоу программой
В центре Владивостока художники из Индии создают граффити с амурским тигром
Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено
Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку
Приморские энергетики построили сети для резидента ТОР «Большой Камень»
В Приморье супруг изуродовал лицо своей жены в попытках убить ее
В Приморье хабаровчанин едва не избил парализованную пенсионерку табуреткой
У городского автобуса прямо на Русском мосту отвалилось колесо
Владивостокцев лишили кур-гриль
Приморец лишился своего элитного автомобиля из-за долгов
Судебному приставу предлагали большие деньги, чтобы одно из кафе на Шаморе в Приморье не сносили
Часть Владивостока останется без воды в понедельник, 17 июня
Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня
Сегодня во Владивостоке наконец-то солнце и до +20°C
«За один удар такой срок»: жителя Хороля осудили за сопротивление полицейскому
Падение грузовика с зерном на Золотом мосту попало на видео
«Жаркое утро»: экс-мэр Владивостока прокомментировал пожар на «Примринге»
С начала сезона в Приморье уже 50 ДТП с участием мототранспорта, 8 человек погибло
Живодеров с пневматическим оружием разыскивают в Приморье
Более 200 предприятий с инвестициями КНР работают в Приморье
Бизнес-омбудсмена из Приморья назвали одним из лучших в России
Надежды на солнечное воскресенье во Владивостоке пока не оправдались
В Новолитовске открыто движение по новому мосту
Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова