СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-18T10:51:07+03:00

Что приморцу ХороШоу: каков спрос на ДВФУ и зачем зебрам полоски

Что приморцу ХороШоу: каков спрос на ДВФУ и зачем зебрам полоски 00:00 00:00

Наши гости - ответственный секретарь приемной комиссии ДВФУ Михаил Компанец и советник при ректорате ДВФУ, автор сообщества «Абитуриенты ДВФУ» ВКонтакте Александр Владыка. Обсудим предстоящую приемную кампанию и поговорим о востребованных специальностях.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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