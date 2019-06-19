2019-06-19T08:26:09+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: Андрей Парабеллум о том, как успеть все

Что приморцу хороШоу: успеть все, злые углеводы и откровенный разговор с МотодевочкойЧто приморцу хороШоу: успеть все, злые углеводы и откровенный разговор с Мотодевочкой

Эфир 19 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: Андрей Парабеллум о том, как успеть все

00:00
00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» в гостях Андрей Парабеллум, бизнес-тренер, коуч, писатель, бизнесмен, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Вместе поговорим об управлении временем и о том, как успевать все.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: успеть все, злые углеводы и откровенный разговор с Мотодевочкой.

Скачать передачу [mp3, 43.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Еще один внедорожник перевернулся на трассе во Владивостоке
У филиала FESCO во Владивостоке новый директор
В Приморье 18-летний парень исписал матами памятник Ленину
Ремонт Рудневского моста, переделанный Некрасовский путепровод и вторая взлетная полоса: как прошла встреча главы Приморья и министра транспорта РФ
Хирург погубил жену военнослужащего ТОФ прямо на операционном столе во Владивостоке
Глава Минтранса РФ поторопил приморские власти с выдачей лицензий на перевозки
Десять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 19 июня
Часть Владивостока останется без света в среду, 19 июня
В среду, 19 июня, во Владивостоке массово отключили воду
Воздух в Приморье прогреется до 26 градусов тепла
Во Владивостоке по просьбе жителей провели День подписчика
Ольга Бузова вновь приедет во Владивосток с новой шоу программой
В центре Владивостока художники из Индии создают граффити с амурским тигром
Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено
Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку