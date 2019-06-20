2019-06-20T08:49:21+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: ремонт сгоревшей крыши на Крыгина, погода на выходные и самые медленные авто

Что приморцу хороШоу: ЧП на Крыгина, погода на выходные и разговор с мэром ВладивостокаЧто приморцу хороШоу: ЧП на Крыгина, погода на выходные и разговор с мэром Владивостока

Эфир 20 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: ремонт сгоревшей крыши на Крыгина, погода на выходные и самые медленные авто

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим «разборку» водителей автобусов, штраф за "китовую тюрьму" и узнаем погоду на предстоящие выходные.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: ремонт сгоревшей крыши на Крыгина, погода на выходные и разговор с мэром Владивостока.

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