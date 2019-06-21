2019-06-21T03:57:40+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домой

Что приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домойЧто приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домой

Эфир 21 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домой

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Сегодня в гостях радио «Комсомольская правда» - Приморье» актеры Иркутского театра музыкальной комедии Людмила Шер, Егор Кириленко и Станислав Чернышев. Поговорим о мире театра и о его подводных камнях.

Также одной из главных тем дискуссии станет прошедшая «прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой ему доложили: узники «китовой тюрьмы» возвращаются домой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домой.

Скачать передачу [mp3, 43.3 МБ]
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