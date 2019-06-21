СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-21T03:57:40+03:00

Что приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домой

Что приморцу ХороШоу: весь мир - театр, арест счетов экс-мэра Владивостока и долгий путь домой 00:00 00:00

Сегодня в гостях радио «Комсомольская правда» - Приморье» актеры Иркутского театра музыкальной комедии Людмила Шер, Егор Кириленко и Станислав Чернышев. Поговорим о мире театра и о его подводных камнях.

Также одной из главных тем дискуссии станет прошедшая «прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой ему доложили: узники «китовой тюрьмы» возвращаются домой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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