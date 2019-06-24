СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-24T16:08:51+03:00

Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и форум «Восток»

Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и пропавший Лазо 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о том, как косатки и белухи из «китовой тюрьмы» переносят переезд, стрельбе на Добровольского и пропавший Лазо.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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