2019-06-24T16:08:51+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и пропавший Лазо

Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и форум «Восток»Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и форум «Восток»

Эфир 24 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и пропавший Лазо

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о том, как косатки и белухи из «китовой тюрьмы» переносят переезд, стрельбе на Добровольского и пропавший Лазо.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: отголоски 90-х во Владивостоке, сюрпризы погоды и форум «Восток».

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