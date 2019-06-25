СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-24T16:08:51+03:00

Что приморцу ХороШоу: каким будет молодежный Дальневосточный форум «Восток» 00:00 00:00

Наши гости - Елена Томчук, директор департамента по делам молодежи Приморского края и Анна Власова, начальник отдела регионального взаимодействия Росмолодежи. Тема разговора - Всероссийский образовательный молодежный Дальневосточный форум «Восток».

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