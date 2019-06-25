Что приморцу хороШоу: тонировка - не преступление, сколько стоят косатки и о чем поют тюлени
Эфир 25 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: тонировка - не преступление, спорт под парусами и разговор с парламентарием
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» поговорим о возможной отмене штрафов за тонировку, многомиллионном штрафе за «китовую тюрьму» и возможном изменении времени продажи алкоголя.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Что приморцу хороШоу: тонировка - не преступление, спорт под парусами и разговор с парламентарием.