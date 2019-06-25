СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-25T05:03:35+03:00

Что приморцу хороШоу: командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков о парусном спорте в Приморье

Что приморцу хороШоу: командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков о парусном спорте в Приморье 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, командор яхт-клуба «Семь футов», яхтсмен Михаил Ермаков. Обсудим парусный спорт в Приморье и узнаем, легко ли научиться управлять яхтой.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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