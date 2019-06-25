2019-06-25T05:03:45+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: как пройдет административная реформа в Приморье и что делать с долгами края?

Что приморцу хороШоу: как пройдет административная реформа в Приморье и что делать с долгами края?Что приморцу хороШоу: как пройдет административная реформа в Приморье и что делать с долгами края?

Эфир 25 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как пройдет административная реформа в Приморье и что делать с долгами края?

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В третьем часе в эфире поговорим с Сергеем Кузьменко, заместителем председателя Законодательного собрания Приморского края. Обсудим административную реформу в администрации региона, поговорим о долгах края и узнаем планы работы ЗСПК на следующий квартал.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 110.0 МБ]
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