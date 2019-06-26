Что приморцу хороШоу: о мусорной проблеме, границах природных зон и административной реформе
Эфир 26 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: о мусорной проблеме, границах природных зон и административной реформе
В первом часе в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» гость - Александр Тютерев, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края. Поговорим о предстоящей «мусорной реформе», охране липы и административной реформе.
Также все утро обсуждаем судьбу узников «китовой тюрьмы», которые уже почти на свободе, изменение схемы движения во Владивостоке и прогноз погоды.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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