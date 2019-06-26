2019-06-26T03:26:56+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: о мусорной проблеме, границах природных зон и административной реформе

Что приморцу хороШоу: о «мусорной реформе», безвредных тортиках и вопросах от ГИБДДЧто приморцу хороШоу: о «мусорной реформе», безвредных тортиках и вопросах от ГИБДД

Эфир 26 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: о мусорной проблеме, границах природных зон и административной реформе

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В первом часе в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» гость - Александр Тютерев, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края. Поговорим о предстоящей «мусорной реформе», охране липы и административной реформе.

Также все утро обсуждаем судьбу узников «китовой тюрьмы», которые уже почти на свободе, изменение схемы движения во Владивостоке и прогноз погоды.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.

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