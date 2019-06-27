СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-27T04:59:51+03:00

Что приморцу хороШоу: детские пособия для малоимущих, форум «Армия-2019» и чем отличается обыск от досмотра

Что приморцу хороШоу: детские пособия для малоимущих, перенос посольства Белоруссии и мадагаскарский мошенник 00:00 00:00

Сегодня в прямом эфире обсудим ремонт памятника Кириллу и Мефодию, перенос посольства Белоруссии из Хабаровска во Владивосток и предприимчивого мошенника из Мадагаскара, который проворачивал свои темные делишки во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.