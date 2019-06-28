СЕГОДНЯ 00:00 2019-06-28T04:13:44+03:00

Что приморцу хороШоу: косатки на свободе, хороший-плохой Владивосток и мышьяк к столу

Что приморцу хороШоу: косатки на свободе, будет ли солнце во Владивостоке и 10 000 шагов здоровья 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» на волю, новый сериал, часть которого снята во Владивостоке, и опасную навагу.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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