2019-06-28T04:13:44+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: косатки на свободе, будет ли солнце во Владивостоке и 10 000 шагов здоровья

Что приморцу хороШоу: косатки на свободе, хороший-плохой Владивосток и мышьяк к столуЧто приморцу хороШоу: косатки на свободе, хороший-плохой Владивосток и мышьяк к столу

Эфир 28 июня на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: косатки на свободе, будет ли солнце во Владивостоке и 10 000 шагов здоровья

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» на волю, новый сериал, часть которого снята во Владивостоке, и опасную навагу.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: косатки на свободе, будет ли солнце во Владивостоке и 10 000 шагов здоровья.

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