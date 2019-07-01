СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-01T07:16:47+03:00

Что приморцу ХороШоу: жизнь изменится, запретные звери и улучшаем память

Что приморцу ХороШоу: как поменяется жизнь с 1 июля и какой будет погода на неделе? 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим нововведения, которые вступили в силу с 1 июля, поговорим о погоде на ближайшую неделю и саботаж котельных в Большом Камне.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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