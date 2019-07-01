2019-07-01T07:16:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу ХороШоу: как поменяется жизнь с 1 июля и какой будет погода на неделе?

Что приморцу ХороШоу: жизнь изменится, запретные звери и улучшаем памятьЧто приморцу ХороШоу: жизнь изменится, запретные звери и улучшаем память

Эфир 1 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу ХороШоу: как поменяется жизнь с 1 июля и какой будет погода на неделе?

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим нововведения, которые вступили в силу с 1 июля, поговорим о погоде на ближайшую неделю и саботаж котельных в Большом Камне.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу ХороШоу: жизнь изменится, запретные звери и улучшаем память.

Скачать передачу [mp3, 43.3 МБ]
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