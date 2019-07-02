СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-01T04:59:39+03:00

Что приморцу ХороШоу: каких животных нельзя держать дома и почему закрыли рынок на «Спортивной»

Что приморцу ХороШоу: каких животных нельзя держать дома и почему закрыли рынок на «Спортивной» 00:00 00:00

Во втором часе расскажем о том, каких животных теперь нельзя держать дома, обсудим закрытие знаменитого рынка и ловлю китов ради денег.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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