СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-01T05:00:17+03:00

Что приморцу ХороШоу: как правильно тренировать собственную память? 00:00 00:00

В третьем часе гостем студии станет Наталья Астахова, психолог, педагог, действующий тренер по развитию памяти и скорочтению в центре «Эйдетика» (Владивосток). Поговорим о том, что влияет на память и как ее тренировать.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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