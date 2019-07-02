2019-07-02T08:14:36+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: 159 лет Владивостоку и придет ли газ в Уссурийск

Что приморцу хороШоу: 159 лет Владивостоку и как не стать жертвой телефонных мошенниковЧто приморцу хороШоу: 159 лет Владивостоку и как не стать жертвой телефонных мошенников

Эфир 2 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: 159 лет Владивостоку и придет ли газ в Уссурийск

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Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» весь день будем поздравлять жителей Владивостока с Днем города! Кстати, дальневосточная столица хуже отпраздновала свое 159-летие на минувших выходных. Узнаем мнение людей на этот счет.

Также темами для разговора станут: новое видео от школьников из Владивостока, которые прославились тем, что в крайне вызывающих нарядах отметили «День непослушания», приход газа в Уссурийск и виды Японии на Южные Курилы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: 159 лет Владивостоку и как не стать жертвой телефонных мошенников.

Скачать передачу [mp3, 42.4 МБ]
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