СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-02T03:55:31+03:00

Что приморцу хороШоу: как не стать жертвой телефонных мошенников

Что приморцу хороШоу: как не стать жертвой телефонных мошенников 00:00 00:00

Во втором часе гостем студии станет Дмитрий Руденко, начальник отдела организационно-аналитического обеспечения управления безопасности и защиты информации Дальневосточного главного управления Банка России. Поговорим о том, почему финансово-кредитная сфера является таким привлекательным объектом для преступных посягательств.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.