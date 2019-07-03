Что приморцу хороШоу: с парламентарием о юморе, административной реформе и проблемных законах
Эфир 3 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: с парламентарием о юморе, административной реформе и проблемных законах
Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» гость - Владимир Хмелев, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморского края. Поговорим о его юмористических рассказах, административной реформе и Партизанске.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: о юморе и законах, о правильном питании и белках, а также о любительской рыбной ловле.