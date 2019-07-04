СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-04T05:13:40+03:00

Что приморцу хороШоу: повторится ли иркутское наводнение в Приморье, почему сменился логотип «Адмирала» и кто должен платить алименты?

Что приморцу хороШоу: повторится ли иркутское наводнение в Приморье и почему сменился логотип «Адмирала»? 00:00 00:00

Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим опасение синоптиков насчет повторения иркутского наводнения в Приморье, выясним, зачем хоккейный клуб «Адмирал» снова сменил логотип, также порассуждаем на тему долгостроев в крае.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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