Что приморцу хороШоу: конец кальянам у Мариинки, новая разметка-вафельница и долгожданное лето
Эфир 8 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: конец кальянам у Мариинки, новая разметка-вафельница и долгожданное лето
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» подведем итоги прошедшей недели. Поговорим о видео операции спасения узников «китовой тюрьмы», закрытие парковки Мариинки и переносе переписи Амурских тигров. Обсудим также погоду и поговорим о новой разметке в центре Владивостока.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Что приморцу хороШоу: конец кальянам у Мариинки, как составить продающее резюме и защитить себя от птуберкулеза.