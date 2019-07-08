СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-08T06:53:58+03:00

Что приморцу хороШоу: конец кальянам у Мариинки, как составить продающее резюме и защитить себя от птуберкулеза

Что приморцу хороШоу: конец кальянам у Мариинки, новая разметка-вафельница и долгожданное лето 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» подведем итоги прошедшей недели. Поговорим о видео операции спасения узников «китовой тюрьмы», закрытие парковки Мариинки и переносе переписи Амурских тигров. Обсудим также погоду и поговорим о новой разметке в центре Владивостока.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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