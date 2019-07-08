2019-07-08T04:55:49+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Что приморцу хороШоу: как составить продающее резюме?

Что приморцу хороШоу: как составить продающее резюме?Что приморцу хороШоу: как составить продающее резюме?

Эфир 8 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как составить продающее резюме?

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Во втором часе гостем студии станет Андрей Равнянский, Генеральный директор консалтингового агентства RavConsulting и сертифицированный бизнес-коуч. Обсудим роль резюме при поиске работы, поговорим о стоп-вопросах и разыграем скидку на тренинг «Комплексные продажи по 5 этапам».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Скачать передачу [mp3, 43.3 МБ]
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