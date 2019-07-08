Что приморцу хороШоу: как составить продающее резюме?
Эфир 8 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Что приморцу хороШоу: как составить продающее резюме?
Во втором часе гостем студии станет Андрей Равнянский, Генеральный директор консалтингового агентства RavConsulting и сертифицированный бизнес-коуч. Обсудим роль резюме при поиске работы, поговорим о стоп-вопросах и разыграем скидку на тренинг «Комплексные продажи по 5 этапам».
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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