2019-07-09T07:52:22+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: зачем нужна заначка?

Что приморцу хороШоу: зачем нужна заначка и есть ли жизнь за МКАДом?Что приморцу хороШоу: зачем нужна заначка и есть ли жизнь за МКАДом?

Эфир 9 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: зачем нужна заначка?

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим реакцию горожан на закрытие рынка на Спортивной, регионы с самыми высокими доходами населения и другие новости. Поговорим также о заначках - есть ли у вас заначка и для чего она вам?

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: зачем нужна заначка и есть ли жизнь за МКАДом?.

Скачать передачу [mp3, 42.8 МБ]
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