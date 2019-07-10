СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-10T04:44:44+03:00

Что приморцу хороШоу: есть ли жизнь за МКАДом?

Что приморцу хороШоу: есть ли жизнь за МКАДом? 00:00 00:00

Во втором часе гостем в студии станет популярный блогер Вита Носова. Тема нашей беседы - Есть ли жизнь за МКАДом.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.