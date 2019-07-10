2019-07-10T05:23:37+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВЕвгений ШТЫГАЙЛО

Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, новый авиарейс в Сиань и памятные марки о встрече Путина и Ким Чен Ына

Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, польза и вред жиров и чего ждать приморцам от нового сезона КХЛ?Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, польза и вред жиров и чего ждать приморцам от нового сезона КХЛ?

Эфир 10 июля на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, новый авиарейс в Сиань и памятные марки о встрече Путина и Ким Чен Ына

00:00
00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим, как выживает рынок на Спортивной после закрытия, новый авиарейс из Приморья в Сиань и памятные марки в честь встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, польза и вред жиров и чего ждать приморцам от нового сезона КХЛ?.

Скачать передачу [mp3, 38.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия+7 (423) 230-22-52+7 924-000-10-03
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Неравная расплата: два жителя Приморья похитили и убили человека из-за оскорбленной подруги
Погода во Владивостоке на 10 июля 2019 года: временами морось, днем до +17 градусов
Приморье грандиозно отпраздновало юбилей самого большого специализированного угольного порта России
Следователи занялись массовым отравлением детей в летнем лагере в Приморье
АО «Восточный Порт» провел первую церемонию вручения премии «Город-Порт»
В Северной Корее выпустили марки в честь встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина во Владивостоке
Прямой авиарейс связал Владивосток и древний китайский город Сиань
Искал металлолом, нашел гребешок: житель Владивостока наловил моллюсков на судимость
В Приморье возбудили уголовное дело после того, как ребенок лишился пальца в торговом центре
В российском МИДе рассказали, кто из почетных гостей приедет на пятый ВЭФ во Владивосток
Погода во Владивостоке на 9 июля 2019 года: утром туман, днем до +21
Жители Владивостока определят перекрестки, где появится разметка «вафельница»
Сотрудники АО «Восточный Порт» получили правительственные и региональные награды за многолетний добросовестный труд