СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-10T05:23:37+03:00

Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, польза и вред жиров и чего ждать приморцам от нового сезона КХЛ?

Что приморцу хороШоу: как выживает рынок на Спортивной, новый авиарейс в Сиань и памятные марки о встрече Путина и Ким Чен Ына 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим, как выживает рынок на Спортивной после закрытия, новый авиарейс из Приморья в Сиань и памятные марки в честь встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина во Владивостоке.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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