СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-10T05:23:54+03:00

Что приморцу хороШоу: чего ждать приморцам от нового сезона КХЛ?

Что приморцу хороШоу: чего ждать приморцам от нового сезона КХЛ? 00:00 00:00

Ждем в гости Ивана Мищенко, хоккеиста, защитника приморского хоккейного клуба «Адмирал» и руководителя пресс-службы клуба Евгения Баженова. Они расскажут, чем в этом сезоне будет удивлять приморский клуб и каков настрой внутри команды.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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