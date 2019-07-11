СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-11T05:29:41+03:00

Что приморцу хороШоу: стоит ли ждать очередного удара стихии, как готовятся гонщики к этапу RDS-Восток и как защитить свой авто от угона

Что приморцу хороШоу: стоит ли ждать очередного удара стихии и необычный экспонат на выставке современного искусства 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда - Приморье» обсудим резонансную новость из Находки: приморский снайпер-участник боев в Сирии попал в скандал с педофилией. Побеседуем также о погоде и пляжах, где официально разрешено купаться.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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